16 محافظة مصرية تتعرض لتغيرات مفاجئة

كشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن "بدء منخفض جوي على كل المحافظات، لتعود حالة الصقيع مرة أخرى نتيجة انخفاض درجات الحرارة وسرعة الرياح مع توقعات بسقوط أمطار أيضا".

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وتتأثر 16 محافظة مصرية بهذا المنخفض حيث تشهد تسجيل أقل درجات حرارة منذ فترة بالتحديد بعد رحيل الكتلة الحارة لتعود الأجواء مائلة للبرودة ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن موعد ذروة انخفاض درجات الحرارة على محافظات مصر سيكون يوم الأحد المقبل 12 مارس الجاري الذي ستشهد فيه محافظات شمال الصعيد أقل درجة تقدر بـ11 درجة مئوية ويكون مشابه لها محافظات السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري التي سوف تسجل 12 درجة مئوية.

وكشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن تأثر 16 محافظة نتيجة ذروة انخفاض درجات الحرارة وهي: "مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الغربية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، بني سويف، المنيا، سوهاج، الفيوم، بورسعيد، السويس".

المصدر: الوطن