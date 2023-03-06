أمام رئيس الدولة ونائبه.. 4 وزراء في حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية

أدى 4 وزراء جدد في حكومة الإمارات، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد الشيخ محمد بن زايد، والشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأنه قد أدى اليمين خلال مراسم أقيمت اليوم في قصر الوطن في أبوظبي كل من شما بنت سهيل المزروعي، عضو مجلس الوزراء، وزيرة تنمية المجتمع، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، عضو مجلس الوزراء، وزير الثقافة والشباب، ومريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، أمين عام لمجلس الوزراء، وجبر محمد غانم السويدي، وزير دولة.

من جهته، أعرب الشيخ محمد بن زايد للوزراء عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية بما يخدم مصلحة الوطن ويواكب تطلعات المواطن.

وأكد أن مسيرة التنمية التي يمضي الوطن في تحقيقيها بحاجة إلى جهود الجميع لاستدامتها وتعزيز مكتسباتها، مشددا على أهمية الحرص على ترسيخ العمل بروح الفريق الواحد الذي يقوم على تكامل الأدوار والمهام.

هذا وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى حرص قيادة دولة الإمارات على التطوير المستمر لمنظومة العمل الحكومي بما يلبي متطلبات كل مرحلة مع ما تشهده من متغيرات تستلزم مرونة في الأداء الحكومي لاستيعاب المستجدات.

وأضاف: "إن التطوير المتواصل لمنظومة العمل الحكومي هو طريقنا إلى التفوق"، مؤكدا أن لدينا حكومة اتحادية قوية ومرنة تدرك متطلبات كل مرحلة.

المصدر: "وام"