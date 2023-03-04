الإمارات وإيطاليا تعلنان الارتقاء بعلاقاتهما إلى شراكة استراتيجية

أعلنت الإمارات وإيطاليا اليوم السبت الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية.

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وعقد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني لقاء في قصر الشاطئ، أعلنا على إثره "مشروع إعلان نوايا" بشأن تعزيز التعاون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ " كوب 28 " والعمل المناخي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن مشاريع الانتقال في قطاع الطاقة ومبادرات الاستدامة بين "أدنوك" ومجموعة إيني الإيطالية للطاقة، وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال الحد من الانبعاثات والطاقات الجديدة والحلول منخفضة الكربون، كما تسهم المذكرة في ترسيخ الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين، وتعزيز أمن الطاقة وتسريع النمو الاقتصادي والصناعي منخفض الكربون.

وتشمل مجالات التعاون الحد من انبعاثات الكربون، مع التركيز على تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وتعزيز كفاءة الطاقة، والاستثمار المشترك في الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة والنظيفة.

المصدر: وام