 
مباشر

"نحن جاهزون لكل شيء"..ضابط لبناني يهدد الجيش الإسرائيلي باستخدام السلاح إذا تكرر خرق الحدود (فيديو)

أخبار العالم العربي

AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uvel

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام ضابط في الجيش اللبناني بتهديد الجيش الاسرائيلي باستخدام السلاح عند حدود بلدة عيتا الشعب الجنوبية بحال عدم التراجع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مثنيين على ردة الفعل "البطولبة" من الضابط اللبناني في مواجهة عناصر الجيش الإسرائيلي، حيث قال الضابط متحدثا لقوات "اليونيفيل": "هذه آخر مرة سأوضح الأمر بالكلام اذا ما تكرر الخرق الإسرائيلي للحدود نحن جاهزون لاستخدام البندقية...نحن جاهزون لكل شيء".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا