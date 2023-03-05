"نحن جاهزون لكل شيء"..ضابط لبناني يهدد الجيش الإسرائيلي باستخدام السلاح إذا تكرر خرق الحدود (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام ضابط في الجيش اللبناني بتهديد الجيش الاسرائيلي باستخدام السلاح عند حدود بلدة عيتا الشعب الجنوبية بحال عدم التراجع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو مثنيين على ردة الفعل "البطولبة" من الضابط اللبناني في مواجهة عناصر الجيش الإسرائيلي، حيث قال الضابط متحدثا لقوات "اليونيفيل": "هذه آخر مرة سأوضح الأمر بالكلام اذا ما تكرر الخرق الإسرائيلي للحدود نحن جاهزون لاستخدام البندقية...نحن جاهزون لكل شيء".

ضابط بالجيش اللبناني هذه آخر مرة سأوضح الأمر بالكلام اذا ما تكرر الخرق الإسرائيلي للحدود نحن جاهزون لاستخدام البندقية...نحن جاهزون لكل شيء

عقيدة #الجيش_اللبناني ب27 ثانية...

هيدا فيديو للتاريخ والله💛✌ pic.twitter.com/cF3I78ksCG — ramia al ibrahim - راميا الابراهيم (@ramiaalibrahim) March 5, 2023

"We are ready for everything" 🇱🇧

عليهم يا وطن ❤️بضهرك مقاومة وشعب مقاومة 💛#الجيش_اللبنانيpic.twitter.com/yOyCh2tYaX — 🎀Zãýňåb (@zainab_elzein) March 5, 2023

المصدر: RT