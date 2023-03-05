ضابط لبناني يشتبك بالأيدي مع ضابط إسرائيلي حاول اختراق الحدود (فيديوهات)

أجبرت دورية من الجيش اللبناني اليوم الأحد، دورية تابعة للجيش الإسرائيلي على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق الحدودي.

وأصدر الجيش اللبناني بيانا قال فيه: "بتاريخ 5 مارس 2023 بين الساعة 11.55 والساعة 12.00، خرقت دورية تابعة للعدو الإسرائيلي الخط الأزرق قرب النقطة BP 13 (1) ـــ عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف البيان: "كما حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان للتحقق من الخرق، وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع القوة المذكورة".

وخلال المهمة، أقدم ضابط في الجيش اللبناني على دفع ضابط في الجيش الاسرائيلي واقتلع وتدا حديديا كان زرعه خارج الخط الأزرق الحدودي، فيما تدخلت قوات "اليونيفيل".

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام ضابط في الجيش اللبناني وهو يجبر ضابطا في الجيش الإسرائيلي على التراجع ويأمره بالعودة للوراء، رغم الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية الموجودة في المكان.

وعلق أحد المغردين قائلا: "لورا (إلى الوراء)..أربع أحرف مليانين سيادة".

ما يقوم به #الجيش_اللبناني البطل على الحدود يستحق التقدير والاحترام والإضاءة عليه. أقدم ضابط في الجيش على دفع ضابط "إسرائيلي" واقتلع وتدٍ حديدي كان يزرعه ١لعدو خارج الخط الأزرق. تحية للوطن ورجاله ❤️

pic.twitter.com/5Gg4JLoFjY — إيمان بشير (@BashirrEman) March 5, 2023

المصدر: RT