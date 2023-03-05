"سانا": "قسد" تستولي على 32 شقة لتأمين نقاط وقواعد للاحتلال الأمريكي

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) استولت على 32 منزلا بتجمع أبنية جمعية الجبسة في الحسكة، وطردت القاطنين فيها لتوفير الحماية للقواعد الأمريكية.

ونقلت "سانا" عن مصادر أهلية في حي الزهور قولها إن "ميليشيا "قسد" أجبرت 32 أسرة على ترك شققهم السكنية في جمعية الجبسة الواقعة بين حيي غويران والزهور، وألقت بأمتعتهم وأثاثهم في الشارع، وأنذرت باقي السكان لإفراغ منازلهم وفق مهلة محددة، وذلك في سياق مخطط الاحتلال الأمريكي لإفراغ عدد من المنازل في حي غويران ومناطق أخرى قريبة من قواعدها العسكرية أو تطل عليها، كما حصل في مبنى معهد المراقبين الفنيين بحي غويران".

وأوضحت المصادر قائلة: "إن أصحاب المنازل يبحثون عن مساكن للإيجار في حيي الزهور وغويران بعد فشل كل المحاولات للبقاء في المنازل، علماً أن الغالبية هم مالكون لهذه المنازل بموجب وثائق رسمية".

وأشارت "سانا" إلى أن الأهالي طالبوا المنظمات الدولية والحقوقية والجهات المعنية بالتدخل لإيقاف هذه الانتهاكات بحق الاهالي، وخاصة الاستيلاء على أملاك ومنازل المواطنين القريبة من مقرات قوات الاحتلال الأمريكي.

وذكرت "سانا" أن "ميليشيا "قسد" وقوات الاحتلال الأمريكي استولت خلال السنوات الماضية على الأبنية والمنازل والمقرات الحكومية الممتدة بين دوار النشوة ودوار الباسل في حي غويران، ومن ضمنها مقر الشؤون المدنية ودار الثقافة والمدينة الرياضية والجمعية السورية للمعلوماتية وفرع المرور ومديرية الشؤون البيئية ومديرية الصحة والمصرف التجاري السوري والإدارة العامة للحبوب ومساكن الشرطة، كما قامت بتحويل الأراضي المحيطة بها إلى قاعدة غير شرعية للمحتل الأمريكي، وطرد عدد كبير من أصحاب المنازل بحي الصالحية والناصرة، والاستيلاء على عدد من المنازل قيد الإكساء في الهلالية بمدينة القامشلي لتجهيزها وإسكان عوائل تابعة لميليشيا "قسد" فيها".

المصدر: "سانا"