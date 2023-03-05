تصريح للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بشأن الإمارات

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أحمد فهمي بأن اللقاء تناول التعاون مع مجموعة موانئ أبو ظبي في تطوير المناطق اللوجيستية والموانئ.

وأشار إلى أن الجانبان يريدان الإستفادة من مصر كمركز لوجستي إقليمي وعالمي، بعد تحديث البنية الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمي في مختلف القطاعات.

وأضاف فهمي أن الرئيس السيسي أكد في هذا الصدد "اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع الإمارات والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات".

المصدر: "المصري اليوم"