الحكومة المصرية تنفي زيادة تعريفة سيارات النقل الجماعي والسرفيس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنا مع تحريك أسعار البنزين.

وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة التنمية المحلية، التي نفت تلك الأنباء، موضحة أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة.

حيث لم يتم رفع سعر السولار وتم تثبيته عند 7.25 جنيه للتر، مشددة على تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة لضبط أي محاولات لمخالفة تعريفة الركوب المقررة.

وكذلك للتأكد من وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعي والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لمنع قائدي السيارات من زيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير، مناشدة المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب.

المصدر: RT