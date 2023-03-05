السوداني يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية لعدة ساعات

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى القاهرة في زيارة رسمية يلتقي خلالها المسؤولين المصريين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له عبر صفحته في موقع "تويتر": "جرت في مطار القاهرة الدولي، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء، الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات".

جرت في مطار القاهرة الدولي، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء @mohamedshia ، الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات. pic.twitter.com/c29HMDiItT — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) March 5, 2023



وأضاف أنه "كان على رأس المستقبلين رئيس وزراء جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي، وشهدت المراسم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف".

وبحسب البيان، "سيجري السوداني خلال الزيارة، مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين، تتناول عددا من الملفات المشتركة بين الجانبين".

المصدر: RT