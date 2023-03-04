الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مخيم إيواء مؤقتا للمتضررين من زلزال سوريا

افتتح الهلال الأحمر الإماراتي مخيما مؤقتا من 50 خيمة ويتسع لـ300 شخص مجهزا بالأسرة والأغطية والإنارة بالطاقة الشمسية وطرود غذائية، لإيواء المتضررين من الزلزال في سوريا.

وقال القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى دمشق عبدالحكيم النعيمي، اليوم السبت "لازالت المساعدات المقدمة من دولة الإمارات مستمرة وذلك وفق توجيهات القيادة الرشيدة ضمن عملية الفارس الشهم 2 واليوم يتم افتتاح منطقة الإيواء الأولى المؤقتة والتي تم إنشاؤها وفق المعطيات والبيانات الصادرة عن الجهات المختصة وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لتكون منطقة إيواء مؤقتة للعوائل الأكثر تضررا وستكون هناك مناطق إيواء أخرى لاحقا."

من جانبه قال محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا "إن الوفد المتواجد في سوريا يواصل تقديم كافة أشكال الدعم للمتضررين من الزلزال لافتا إلى أن افتتاح المخيم الميداني المؤقت للأهالي جاء وفق أعلى المعايير حيث يتم متابعة أوضاعهم وتوفير كامل الاحتياجات الأساسية لهم."

المصدر: وام