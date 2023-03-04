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إصابة مستوطن بجروح طفيفة بعملية إطلاق نار قرب الخليل

أخبار العالم العربي

إصابة مستوطن بجروح طفيفة بعملية إطلاق نار قرب الخليل
AP
صورة أرشيفية
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إصابة مستوطن فجر السبت بجروح بعد تعرض سيارته لإطلاق نار عند مفرق قرب الخليل.

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات التي تم إرسالها إلى مكان الحادث بدأت في البحث عن مطلق النار.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المستوطن أصيب بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي مزيد من العلاج الطبي.

وأصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية في مختلف أرجاء الضفة الغربية، الجمعة، فيما تواصلت اعتداءات مجموعات المستوطنين الذين انتشروا بكثافة في الطرقات وعلى مشارف البلدات بحماية الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT+ walla.co

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