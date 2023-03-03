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العاهل البحريني يتلقى برقية من الرئيس الأسد

أخبار العالم العربي

العاهل البحريني يتلقى برقية من الرئيس الأسد
AFP
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 تلقى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية شكر وتقدير من الرئيس السوري بشار الأسد.


وأفادت وكالة أنباء البحرين بأن الرئيس الأسد أعرب من خلال البرقية عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لملك البحرين على مبادرته وتوجيهاته السامية الكريمة بتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة إلى الجمهورية العربية السورية، لمساعدة الشعب السوري الشقيق في تجاوز آثار محنته والتخفيف من مصابه جراء الكارثة الأليمة  (الزلزال المدمر) التي أصابت عددا من المحافظات السورية مؤخرا، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوس أهالي الضحايا والجرحى والمجسدة لأواصر العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وتمنى الرئيس الأسد للملك موفور الصحة والسعادة، ولشعب مملكة البحرين دوام التقدم والازدهار، وفق الوكالة.

المصدر: وكالة أنباء البحرين

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