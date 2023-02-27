السيسي يوجه رسالة إلى بشار الأسد.. والرئيس السوري يرد

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن الرئيس السوري بشار الأسد أعرب خلال استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري عن تقديره البالغ لاتصال السيسي به عقب الزلزال.

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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية: "الرئيس بشار الأسد يعرب عن تقديره البالغ لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاتصال معه هاتفيا عقب الزلازال … ويثمن عالياً ما لمسه من مشاعر أخوية خلال الاتصال".

وأشار المتحدث إلى أن الوزير شكري أكد خلال لقائه مع الرئيس السورى أنه يحمل رسالة تضامن من حكومة وشعب مصر إلى سوريا الشقيقة… متابعا: "مستعدون لتقديم المزيد لتخفيف معاناة الشعب السورى الشقيق".

وأكد شكرى للرئيس السوري أن الامتزاج الثقافى بين مصر وسوريا يدرب فى أعماق التاريخ، والسوريون يعيشون بين أشقائهم فى مصر كمصريين.

يذكر أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى دمشق تأتي بعد اسبوعين من زيارة وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد آل نهيان، الر العاصمة السورية دمشق؛ حيث عقد جلسة مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد؛ تناولت تداعيات وآثار الزلزال الذي ضرب سوريا.

المصدر: RT