أول رسالة من سلطان النيادي بعد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية (فيديو)

وجه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الجمعة، أول رسالة مباشرة، بعد وصوله مع طاقم رحلة Crew-6، إلى محطة الفضاء الدولية.

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وقال النيادي في الفيديو: "شكرا جزيلا لكل من وقف معانا، الحمد لله وصلنا إلى محطة الفضاء الدولية، شكرا لأمي وأبوي، شكرا لعائلتي، لقيادتنا الرشيدة التي أعطتنا الثقة هذه، اللهم لك الحمد، الإمارات تخطو خطوات جبارة، إن شاء الله تتلوها خطوات أكبر إن شاء الله في المستقبل".

وأضاف النيادي: "هذا كله بفضل القيادة الرشيدة ونظرتها والتعاون الدولي التي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة، الفضاء مجال واسع، مرحب طبعا بالتعاون الدولي، الإمارات تخطو خطوات جبارة في هذا المجال، اللهم لك الحمد، شراكتنا هذه المرة جاءت في سياق أن نقوم بمهمة طويلة الأمد، فيها منفعة بشرية ومنفعة للإنسانية، وكذلك الأبحاث العلمية التي إن شاء الله ترجع بالمنفعة على الجميع".

أول رسالة من رائد الفضاء سلطان النيادي بعد وصوله إلى محطة الفضاء الدولية. #طموح_زايد#أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب#وامpic.twitter.com/97hUWky8mb — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 3, 2023

المصدر: وام