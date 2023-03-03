لحظة دخول سلطان النيادي رفقة طاقم مهمة Crew-6 إلى محطة الفضاء الدولية

نشرت "ناسا" فيديو للحظة التحاق طاقم مركبة دراغون بمحطة الفضاء الدولية بعد الالتحام، وضمنهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

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وفي وقت سابق، قالت ناسا إنه تم رصد مشكلة برمجية بالمركبة الناقلة لـ Crew 6 ويتم العمل على إصلاحها قبل الالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وتشمل المهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي الذي يقوم بأول مهمة طويلة الأمد لرائد فضاء عربي. وسيرحب 7 رواد فضاء على متن المحطة بفريق Crew 6.

ومن المتوقع أن ينهي هؤلاء السبعة مهمتهم ويغادروا محطة الفضاء الدولية هذا الشهر. وسيعود 4 منهم على متن مركبة دراغون التابعة لسبيس إكس، التي أوصلتهم إلى المدار في أكتوبر.

وسيعود الثلاثة الآخرون على متن مركبة فضاء روسية من طراز سويوز، جاءت فارغة إلى المحطة الأسبوع الماضي، لتحل محل واحدة شهدت تسربا لسائل التبريد أثناء التحامها بالمحطة في ديسمبر.

المصدر: وكالات