مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جراء انهيار مبنى قديم في وهران الجزائرية

سجلت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر انهيار جزئي لأرضية الطابق الرابع والثالث لبناية قديمة بمدينة وهران غربي البلاد.

وجاء في بيان الحماية المدنية أنها، "تدخلت عند الساعة 14:55، لأجل حادث انهيار جزئي لأرضية بناية سكنية قديمة"، "على مستوى الطابق الرابع والثالث للعمارة".

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وأشارت بأن الحادث أسفرعن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بجروح تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

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المصدر: النهار الجزائرية