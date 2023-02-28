مصر.. حريق هائل يلتهم عددا من السفن بميناء الأتكة في محافظة السويس (صورة وفيديو)

شب حريق ضخم، يوم الثلاثاء، بمنطقة بناء السفن بميناء الأتكة في محافظة السويس المصرية، حيث التهمت النيران عددا من السفن ومراكب الصيد، دون التبليغ عن خسائر في الأرواح.

وسارعت سيارات الإسعاف والإطفاء لموقع الحريق، في محاولة للسيطرة على النيران قبل امتداد ألسنة اللهب إلى باقي المراكب المجاورة.

وفي التفاصيل، قالت وسائل إعلام مصرية إن مدير أمن السويس اللواء عبد الرحمن هريدي، تلقى بلاغا عن وجود حريق بأحد مناطق بناء السفن بميناء الأتكة، وعلى الفور تم الدفع بمركبات الإطفاء إلى موقع الحريق.

وأعلن محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، رفع حالة الطوارئ واستدعاء سيارات الحماية المدنية منعا لوصول ألسنة النيران لبقية المراكب والسفن الموجودة في المنطقة، والتنبيه على شركات البترول ومحطات قطاع تموين السفن المسؤول عن إمدادات الوقود البحرية بغلق المحابس الخاصة بها، لحين الانتهاء من التعامل الفوري مع النيران، وتم فرض نطاق أمني حول مكان الحريق.

وانتقل فريق من نيابة السويس إلى موقع الحريق لمعاينة الحادث، وتحديد أسبابة والخسائر المادية التي نجمت عن الحريق.

وأمر المحامي العام باستدعاء المسؤولين للتحقيق، واستعجال تقرير الحماية المدنية الأدلة الجنائية حول الواقعة، وكذلك تقرير لتحديد بداية الحريق ونهايته للوقوف على أسباب اندلاعه، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مصلحة الجمارك ومصلحة الميناء لحصر الخسائر الفعلية، وحصر المراكب الموجودة.

كما استمع فريق النيابة إلى أقوال أفراد الشرطة المكلفين بحراسة الميناء.

السيطرة على حريق بمركب صيد خلال إصلاحها بميناء الاتكة في السويس https://t.co/Sy2r0zTmKKpic.twitter.com/tG9CaKoJf8 — السويس بلديsuezbalady (@suezbldy) February 28, 2023

المصدر: وسائل إعلام مصرية