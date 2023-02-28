مستشارة الأسد: أحداث أوكرانيا أظهرت أن العالم لا يمكن أن يستمر وفق قواعد الغرب

صرحت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد، بأن تطورات الوضع في أوكرانيا أظهرت أن العالم لا يمكن أن يستمر وفق قواعد الغرب.

جاء هذا التصريح خلال مشاركة شعبيان في المؤتمر الشرق أوسطي الـ12 لمتندى "فالداي" الدولي للحوار، الذي انطلق في موسكو اليوم الثلاثاء، بحضور نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومجموعة كبيرة من الخبراء والمفكرين والمسؤولين من 18 دولة.

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وأشارت شعبان إلى أن واشنطن وحلف الناتو يكونان تحالفات إقليمية في ظل أحداث أوكرانيا.

وقالت إن الغرب يختار العناصر الموالية له ويدعمها وهذه العناصر هي التي تتولى مهمة الغرب، وأنهم يستخدمون الإرهابيين لتغيير النظام العالمي القائم ولجعل الدول تسير وفق هواهم.

وشدد على أن "أهداف الغرب الاستعمارية ما زالت مثلما كانت"، لكن الجديد الذي ظهر الآن، هو أن أحادية القطب لا ترضي كل دول العالم.

وأشارت شعبان إلى أنه نشأ هناك نظام عالمي جديد، ولكن بعض البلدان لا تعرف ما هي هذه القواعد نظرا لأن القواعد القديمة كانت تفرضها واشنطن.

المصدر: RT