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بعد زلزال سوريا .. واشنطن ترسم للمجتمع الدولي شكل علاقته المفترض مع دمشق

أخبار العالم العربي

بعد زلزال سوريا .. واشنطن ترسم للمجتمع الدولي شكل علاقته المفترض مع دمشق
Gettyimages.ru
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قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة تحث المجتمع الدولي على أن لا يترافق تقديم المساعدة لسوريا في أعقاب الزلزال بتطبيع العلاقات معها.

وتؤكد الولايات المتحدة نفسها، أنها "تساعد السوريين عبر المنظمات غير الحكومية الصديقة".

وأضاف المتحدث الأمريكي، في حديث لوسائل الإعلام: " نعتقد أنه يمكننا وكذلك جميع دول العالم تلبية هذين المطلبين في نفس الوقت: توفير الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري دون إعادة النظر أو رفع مستوى العلاقات مع نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد".

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وضربت الزلازل القوية التي وقعت في 6 فبراير في جنوب شرق تركيا، الجارة سوريا التي تجاوز عدد القتلى فيها حسب الأرقام الرسمية 1.4 ألف شخص مع إصابة حوالي 2.5 ألف.

المصدر: نوفوستي

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