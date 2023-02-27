الإعلان عن مقتل مستوطن أصيب في عملية إطلاق النار قرب مدينة أريحا

أعلن مساء يوم الاثنين، مقتل مستوطن إسرائيلي كان قد أصيب بجروح حرجة بالرصاص خلال عمليتي إطلاق نار قرب مدينة أريحا، شرق الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قالت مراسلة RT إن مستوطنا يبلغ من العمر 25 عاما، أصيب إصابة حرجة في عملية إطلاق نار على مركبة قرب أريحا.

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وحسب "نجمة داوود الحمراء" فإن المصاب في عملية إطلاق النار قرب أريحا، في حالة خطر.

وذكرت المراسلة أن منفذ العملية انسحب من مكان العملية.

وأوضحت مصادر عبرية أن منفذ عملية أريحا اصطدم في البداية بالسيارة ثم نزل وفتح النار.

وبينت القناة 12 العبرية أن عملـية أريحا بدأت بإطلاق نار على المركبة الأولى وأصيب بها المستوطن الذي لقي مصرعه، ثم أطلق المنفذون النار على مركبة مستوطنين آخرين دون وقوع إصابات.

وأضافت أنهم أعادوا الكرة نحو مركبة ثالثة، ثم تركوا سيارتهم وأشعلوا النار فيها، وانسحبوا سيرا على الأقدام.

هذا، وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات كبيرة من الجيش تبحث عن منفذ العملية في شارع 90 قرب أريحا.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية