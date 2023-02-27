ليبيا.. مواطنون يسلمون أسلحتهم إلى مركز الشرطة في مدينة بنغازي

ذكرت مديرية أمن بنغازي شمال شرق ليبيا، أن مواطنين سلموا أسلحتهم إلى مركز شرطة تابع للمدينة اليوم الاثنين.

وحسب بيان مديرية أمن بنغازي، فقد شملت الأسلحة بندقتين آليتين من نوع "كلاشينكوف" وبندقية آلية "fn" وبندقيتي خرطوش، إضافة إلى ذخائر أسلحة متنوعة منها المضاد للطائرات.

وقدم رئيس مركز الشرطة، الشكر إلى المواطنين على تسليمهم الأسلحة، داعيا الآخرين إلى الاقتداء بهم.

ومنحت وزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في 18 فبراير الجاري، مهلة سبعة أيام لجمع الأسلحة من أي شخص يحوذها بدون وجه حق، وضبط منتسبي هيئة الشرطة المتورطين في جرائم السرقة والتزوير.

وتعهدت الوزارة بشن تحركات صارمة لجمع السلاح تشمل التفتيش على كل المواقع والمنازل ومصادرة السلاح الموجود بداخلها.

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المصدر: بوابة الوسط