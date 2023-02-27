بغداد.. مظاهرات حاشدة لأسرى حرب الخليج الثانية للمطالبة بـ"حقوقهم" (فيديو)

شهدت شوارع العاصمة العراقية بغداد مظاهرات حاشدة اليوم الاثنين، نظمها العشرات من أسرى حرب الخليج الثانية، للمطالبة بحقوقهم.

أفاد مراسل RT، بأن أسرى حرب الخليج الثانية، تظاهروا أمام المنطقة الخضراء، والتي تضم عددا من المقرات الحكومية في بغداد، للمطالبة بـ"حقوقهم" و"إنصافهم" على حد ما ذكروا.

وأضاف مراسل RT، أن المتظاهرين طالبوا بضمان حقوقهم وفق معاهدة جنيف لمعاملة أسرى الحرب، مشيرا إلى أن غالبية الأسرى المتظاهرين، وفدوا من المحافظات العراقية الجنوبية.

المصدر: RT