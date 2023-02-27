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وزير الخارجية المصري يصل تركيا بعد زيارة قصيرة إلى دمشق

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري يصل تركيا بعد زيارة قصيرة إلى دمشق
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وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مدينة أضنة جنوبي تركيا، بعد زيارة قصيرة إلى العاصمة السورية دمشق.

وزير الخارجية المصري يصل تركيا بعد زيارة قصيرة إلى دمشق
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تركيا تعلن تفاصيل زيارة وزير الخارجية المصري إلى مناطق الزلازل
تركيا تعلن تفاصيل زيارة وزير الخارجية المصري إلى مناطق الزلازل

والتقى وزير الخارجية المصري نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، حيث من المقرر أن يزور الوزير المصري مناطق الزلازل المنكوبة.

وزير الخارجية المصري يصل تركيا بعد زيارة قصيرة إلى دمشق

وقال وزير الخارجية التركي في تصريحات سابقة: "مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت الدعم والمساعدات لتركيا بعد الزلزال ونشكرها على ذلك ونقدر هذا الموقف ونحفظه".

وأشار إلى أنه سيدلي مع الوزير المصري بتصريحات مقتضبة أمام للصحفيين، كما أنهما سيزوان مرسين التي ستصل إليها سفينة مساعدات مصرية ثانية اليوم.

المصدر: RT

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