مستوطنون يحرقون منازل وسيارات بالضفة الغربية (صور + فيديو)

نفذ مستوطنون إسرائيليون ليل أمس الأحد، سلسلة من أعمال العنف في الضفة الغربية، تخللها إحراق عدد من المنازل والسيارات وأدت إلى مقتل فلسطيني وإصابة العشرات.

وأفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأنه تم إطلاق سراح كل المشتبهين من المستوطنين الذين اعتقلوا عقب أعمال العنف في قرى فلسطينية عدة، أسفرت عن دمار هائل في الممتلكات وعشرات الاصابات.

وحسب الوسائل الإعلامية الإسرائيلية تم إطلاق سراح 5 من المعتقلين الـ6 من دون شروط وواحد أطلق سراحه مع فرض الاعتقال المنزلي عليه.

صور آثار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مدينة نابلس الليلة. pic.twitter.com/o4f3pUySd1 — نداء الأقصى_ Nedaa_Alaqssa (@Nedaa_Alaqssa) February 27, 2023

بدوره، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن نحو 30 منزلا تم إحراقها وتكسيرها من قبل المستوطنين الذين هاجموا بلدة حوارة الليلة الماضية، مشيرا إلى أنه تم إحراق 15 مركبة، إلى جانب مشطب مركبات.

وأفاد بأنه "تم تسجيل 300 حالة اعتداء في بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبيلة جنوب نابلس، ما تسبب بإصابة أكثر من 100 مواطن بينهم 4 بجروح، واستشهاد المواطن سامح الأقطش"، مضيفا: "تم إحراق بركس وحظيرة أغنام و3 مركبات في بورين، كما تم إحراق منزل وخزان مياه في عصيرة القبيلة، ومشطب للمركبات في بلدة أودلا".

المصدر: RT