السودان.. نائب قائد "الدعم السريع": الاشتباك مع الجيش مستحيل

قال نائب قائد "قوات الدعم السريع" السودانية، عبد الرحيم دقلو، ردا على "من يروجون للفتنة"، إن الاشتباك بين القوات وجيش البلاد مستحيل.

وفي كلمة أمام أفراد من "قوات الدعم السريع"، قال دقلو إن هناك "حملات إعلامية ممنهجة في الأيام الماضية، يقف خلفها -أصحاب أغراض- تهدف إلى استفزاز القوات وتشويه صورتها والتأثير على معنوياتها".

وقالت "وكالة السودان للأنباء" (سونا) إن دقلو "سخر من محاولات البعض التكسب من خلال استعطاف الجماهير".

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وشدد على أن القوات "مع مبدأ الجيش الواحد وإصلاح المؤسسة العسكرية"، ووجه حديثه "للذين يروجون للفتنة بين الجيش والدعم السريع، أنه لن يحدث اشتباك بين الطرفين".

وقال دقلو: "إخوانكم في الجيش مستحيل أن يرفعوا في وجهكم السلاح، أو أن نرفع في وجههم السلاح، كلنا يد واحدة نبني وطننا العزيز، ونعيده إلى وضعه الطبيعي دون تفرقة أو شتات".

وأشار إلى أن هناك "جملة من الشائعات منتشرة في وسائل الإعلام، لإضعاف القوات، ومن بينها شائعة تقليص مرتبات القوات"، وحول ذلك أوضح أن "هناك إجراءات قامت بها وزارة المالية، لحوكمة ولايتها على المال العام، وأن تلك الإجراءات شملت جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك جميع القوات النظامية".

المصدر: "سونا"