أول تعليق من والد الفنان المغربي سعد لمجرد بعد الحكم عليه بالسجن 6 سنوات

علق والد المطرب المغربى سعد لمجرد، على الحكم الصادر على ابنه بالسجن ست سنوات بعد إدانته باغتصاب فتاة فرنسية.

وكتب والد سعد لمجرد: "حبايبنا في كل مكان أود أن أعبر لكم عن حزني العميق وذهولي لما أصابني وزوجتي للا نزهة وعروستنا غيتة وكل أفراد أسرتنا لما أقدم عليه القضاء الفرنسي في حق ولدي الغالي سعد لمجرد الذي لا يستحق هذا القرار القاسي الغامض.. حيت أصبحنا هاته الأيام نعيش حياة صعبة جدا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى".

واختتم والد سعد لمجرد بالقول: "دعواتكم لنا بالصبر والتحمل ريثما يأتي الفرج إن شاء الله".

وقضت المحكمة الفرنسية بسجن سعد لمجرد 6 سنوات وذلك بتهمة الاغتصاب.

وتعود قضية سعد لمجرد إلى عام 2016، عندما اتهمته فتاة فرنسية تدعى لورا باغتصابها وتعنيفها وضربها، وذلك بعدما كانا معا في ملهى ليلي في فرنسا ثم ذهبت معه إلى الفندق الذي يقيم به واعتدى عليها جنسيا.

ونفى لمجرد اغتصابه الفتاة الفرنسية لورا بريول، حيث قال خلال جلسة الاستماع للمرة الأخيرة في القضية: "أحاول أن أعبّر عن نفسي خلال هذه الجلسة، وأقول الحقيقة من صميم قلبي، بصدق لم أرتكب ما اتهمت به على الإطلاق، وأصر على أنني لم أغتصب لورا بريول".

المصدر: RT + وكالات