الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي يتحدث عن مؤامرة جديدة ضده

اتهم الفريق السياسي للمرشح الرئاسي الليبي سيف الإسلام القذافي اللجنة العسكرية الليبيبة 5+5 بالتآمر ضده، داعيا إلى التركيز على المهمة التي شكّلت من أجلها هذه اللجنة والتفرغ لها.

كما دعا الفريق السياسي إلى "ترك مسألة التآمر على مرشحنا الرئاسي إلى الدول الأجنبية التي تناصبه العداء."

وجاء في بيان الفريق السياسي للقذافي: "بات جليا للجميع أن مسلسل التآمر عليه له بداية وليس له نهاية كل يوم نتفاجأ بحلقة جديدة من حلقات التآمر غير الشريف."

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وأضاف: "كل يوم نتفاجأ بحلقة جديدة من حلقات التآمر غير الشريف، وآخر هذه المفاجآت ما ورد الينا من معلومات عن قيام أعضاء اللجنة العسكرية "5+5" في اجتماعهم مع سفراء البعثات الأجنبية بالمطالبة بإقصاء المترشح الدكتور سيف الإسلام عن الانتخابات الرئاسية."

وتابع البيان: "كنا نتوقع أن تهتم لجنة 5 + 5" بإنجاز مهتمها الرئيسية في المحافظة على وقف إطلاق النار وإجراءات توحيد المؤسسة العكسرية وإنهاء مهزلة وجود جيشين وقائديين أعلى ورئاستين للأركان وميليشيات تتبع الدول المتدخلة في بلادنا وتأتمر بأمرها."

واعتبر بيان فريق القذافي السياسي أن "ما حدث يجعلنا نتساءل حول نزاهة لجنة "5 + 5" وحياديتها حين تقحم نفسها في الشأن السياسي عندما تتناول حق الترشح في الانتخابات."

يشار إلى أنه في تصريحات سابقة له نهاية العام الماضي، دعا القذافي إلى إتاحة المشاركة للجميع في الانتخابات الرئاسية وعدم إقصاء أي طرف، حسب ما أعلن عضو فريقه السياسي محمد القيلوشي.

وأوضح القيلوشي حينها أن "من يريد ضمان القبول بنتائج الانتخابات الرئاسية، حال إجرائها، عليه السماح لجميع الأطراف بالدخول إلى الانتخابات وإتاحة الفرصة للناخبين دون تدخلات سياسة أو خارجية، باختيار من يرأسهم".

المصدر: RT