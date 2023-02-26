الأسد للوفد البرلماني العربي في دمشق: "الزيارة تعني الكثير بالنسبة للسوريين"

أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن زيارة الوفد البرلماني العربي لدمشق "تعني الكثير بالنسبة للشعب السوري"، لأنها تعطي مؤشرا على وقوف العرب إلى جانبه في الظروف الصعبة التي يعيشها.

وأعلنت الرئاسة السورية أن الأسد التقى "في اجتماعين متتالين، رؤساء البرلمانات وأعضاء الوفود البرلمانية العربية التي وصلت إلى سوريا صباح اليوم".

وقال الرئيس السوري إن الزيارة تعطي للشعب السوري "مؤشرا على وقوف أشقائه العرب إلى جانبه في الظروف الصعبة التي يتعرض لها بفعل الحرب الإرهابية وتداعيات الزلزال، كما أن هذه الزيارة تؤكّد أن هناك مؤسسات عربية فاعلة قادرة في مختلف الظروف على أخذ زمام المبادرة والتحرك لصالح الشعوب العربية".

وأعرب الأسد عن شكره للاستجابة السريعة التي أظهرتها الدول العربية على المستويين الشعبي والرسمي لمساعدة الشعب السوري في تجاوز آثار الزلزال.

واعتبر أن "قوة المؤسسات التي تمثل الشعوب تأتي من كونها تمثل مختلف أطياف وشرائح المجتمع، وما يوفره هذا التنوع من فرصة للحوار وللبحث عن نقاط القوة المشتركة لتكون أساسا في العمل العربي المشترك".

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ونقلت حسابات الرئاسة السورية عن رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي أن "الوفد جاء إلى سوريا باسم جميع أعضاء الاتحاد ليؤكد للشعب السوري في خطوة عملية على الوقوف والتضامن مع سوريا التي فتحت أبوابها لكل العرب في مختلف المراحل، وعلى أهمية العمل على جميع المستويات من أجل عودة دمشق لممارسة دورها الفاعل في محيطها العربي".

وأضافت: أعضاء الوفد أكدوا "الاستعداد لتقديم كل الدعم الممكن ليتجاوز الشعب السوري هذه المحنة، لأن سوريا لم تنقطع يوماً عن خدمة قضايا الشعوب العربية، معتبرين أن الشعب السوري قادر على تجاوز آثار الزلزال، كما استطاع مواجهة الحرب والحصار عليه".

وضم اللقاء الأول رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي، ورؤساء مجالس النواب في الإمارات، والأردن، وفلسطين، وليبيا، ومصر، إضافة إلى رئيسي وفدي سلطنة عمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

المصدر: RT