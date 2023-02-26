رؤساء برلمانات عرب يدعون من دمشق إلى عودة سوريا "للبيت العربي"

أكد رؤساء برلمانات ووفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، خلالة جلسة لمجلس الشعب السوري في دمشق اليوم الأحد، دعم سوريا حاضرا ومستقبلا مطالبين "بعودة دمشق إلى البيت العربي".

وقال رئيس برلمان العراق، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، محمد الحلبوسي، من مجلس الشعب السوري في جلسة انعقدت اليوم الأحد، بحضور رؤساء برلمانات ووفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي: "من قلب دمشق نؤكد وقوفنا مع سوريا وشعبها ونقدم تعازينا بضحايا الزلزال، ونحن معكم لتقديم الإمكانيات لرفع العقوبات عن سوريا".

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وأضاف الحلبوسي: "لا غنى لنا عن سوريا ولا غنى لسوريا عن محيطها العربي الذي نأمل عودتها إليه".

من جهته قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي: "فرحتنا غامرة بالقدوم إلى سوريا، وأنقل تحيات الشعب الأردني إلى الشعب السوري العظيم، سورية لكل العرب".

بدوره قال ممثل مجلس الشورى في سلطنة عمان:"أتينا لدمشق لنقول للشعب السوري الشقيق نحن معكم قلبا وقالبا حاضرا ومستقبلا، ونتمنى عودة دمشق إلى البيت العربي".

وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: "جئنا نؤكد تضامننا مع سوريا ونقول للغرب ارفعوا العقوبات عنها".

وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن "هذه الزيارة تجسد عودة الأمة العربية إلى سوريا قلب العروبة النابض".

وأكد عضو مجلس النواب اللبناني أيوب حميد، أن "مصاب سوريا هو مصاب لبنان وارتباطنا تاريخي وجغرافي وحضاري واجتماعي ولا أحد يستطيع أن يفصم العلاقات المتأصلة بين لبنان وسوريا".

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ورحب رئيس مجلس الشعب حموده صباغ خلال جلسة للمجلس بحضور رؤساء برلمانات ووفود مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، قائلا: "نرحب بكم في سورية.. أنتم لستم ضيوفا، أنتم أهل بيت وبين إخوتكم وأهلكم".

المصدر: RT