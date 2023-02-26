مراسلة RT: مقتل إسرائيليين في عملية إطلاق نار وسط بلدة حوارة جنوب نابلس

لقي مستوطنان إسرائيليان مصرعهما، وأصيب آخر، في عملية إطلاق نار في بلدة حوارة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم.

ووفقا لشهود عيان، قام فلسطيني بإطلاق النار على سيارة إسرائيلية، باستخدام مسدس على طريق 60 قرب نابلس، ومن ثم انسحب من المكان.

وأفادت مراسلة RT نقلا عن إنقاذ بلا حدود، بإصابة شخصين بجروح خطيرة جراء إطلاق نار شمال عينبوس في حوارة.

ومن جانبها، أفادت منظمة "إغاثة بلا حدود"، بأن عناصرها أسعفوا المصابين في علمية إطلاق النار، شمال قرية عينابوس جنوب نابلس.

وذكرت قناة 12 العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يقوم بملاحقة منفذي عملية إطلاق النار.

وأشارت مصادر محلية، إلى أن الجيش الإسرائيلي طوق المكان، وأرسل تعزيزات من الجنود والآليات العسكرية.

المصدر: RT