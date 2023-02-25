فاروق الباز يؤكد تحرك شبه الجزيرة العربية بعد زلزال تركيا (فيديو)

أكد الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن الأمريكية، أن زلزال تركيا وسوريا يخبرنا بأن هناك تحركا بسيطا لشبه الجزيرة العربية شرقا.

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وأفاد بأن الهزات الارتدادية قد تستمر لشهر ولكن بسيطة للغاية ولا يمكن أن يشعر بها سواء الحيوان أو الإنسان، مؤكدا أن مصر بعيدة كل البعد على حزام الزلازل.

وصرح بأن ما نشهده مؤخرا هو عبارة عن هزات ارتدادية طبيعية بسبب زلزال تركيا، وقال: "زلزال تركيا يخبرنا أن شبه الجزيرة العربية تحركت بعض الشيء حيث يؤدي ذلك لاتساع وتحرك البحر الأحمر".

ولفت خلال لقاء عبر شاشة "ON"، إلى أن هذا يعني أن البحر الأحمر به فالق يفصل كتلة شبه الجزيرة العربية عن كتلة إفريقيا وعندما تتحرك شبة الجزيرة شرقا لا تؤثر على مصر.

وأشار إلى أن التحرك يكون بواقع 2 سم وهي مسافة بسيطة جدا لا تؤثر.

وتابع: "الفالق ده ميعملش زلزال لأنه يباعد بين الكتلتين شبه الجزيرة وإفريقيا مقارنة بزلزال تركيا حيث تحركت كتلتين على بعضهم".

المصدر: موقع "صدى البلد" المصري