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الحوثيون: مؤشرات على توجه التحالف العربي لرفع "الحصار" عن ميناء الحديدة

أخبار العالم العربي

الحوثيون: مؤشرات على توجه التحالف العربي لرفع
(قناة "المسيرة" اليمنية)
وزير النقل اليمني عبد الوهاب الدرة
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أعلنت الحكومة اليمنية في صنعاء أن عددا من السفن تحمل النفط والغذاء تتجه إلى ميناء الحديدة، بعضها يدخل للمرة الأولى، في خطوة تشير إلى توجه التحالف العربي لرفع الحصار عن الميناء.

وقال وزير النقل في حكومة "أنصار الله" اليمنية، عبد الوهاب الدرة، إن "السفن تتوالى بشكل يومي إلى ميناء الحديدة بما فيها سفن تصل لأول مرة محملة بالزيوت وغيرها بما يكفل تغطية احتياج 70 في المئة من أبناء اليمن عبر الميناء".

وأضاف  في مؤتمر صحفي أن "السفن تتجه مباشرة من ميناء جيبوتي الى ميناء الحديدة بعد التفتيش مباشرة دون اي تأخير".

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وأوضح أن 18 سفينة في طريقها إلى موانئ الحديدة، محملة بالمواد الغذائية والمشتقات النفطية والحاويات، وأضاف أن الأرصفة مليئة بالسفن التي يتم تفريغ حمولاتها، وأن العديد منها تنتظر في الغاطس لتدخل".

ويُنظر إلى تلك الخطوة بأنها تؤكد توجه "التحالف العربي" (بقيادة السعودية)، لرفع الحظر المفروض عن ميناء الحديدة منذ 8 سنوات، وهو أمر يرى مراقبون أنه من ثمار المفاوضات التي ترعاها سلطنة عمان.

المصدر: RT

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