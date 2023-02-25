الحكومة المصرية تنفي استيرادها دجاجا فاسدا

نفت الحكومة المصرية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من مزاعم حول "استيرادها شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية".

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وأكدت الحكومة أن لا صحة لاستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، مشددة على أن جميع الشحنات الغذائية المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق بما فيها شحنات الدواجن المجمدة آمنة تماما، ومطابقة لكل المواصفات القياسية واللوائح الفنية الملزمة.

وقالت إن جميع الشحنات من المواد الغذائية المستوردة تخضع للفحص والرقابة من قبل الهيئة، ويتم سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أية عينة منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للاشتراطات الفنية الدولية المتعلقة باشتراطات سلامة الغذاء، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

المصدر: الشروق