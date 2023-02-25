مصر.. تأجيل أولى جلسات محاكمة 111 متهما في قضية "طلائع حسم الإرهابية"

أجّلت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ بمجمع محاكم بدر في مصر، أولى جلسات محاكمة 111 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طلائع حسم الإرهابية" حتى جلسة 12 مارس للاطلاع.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين في قضية "طلائع حسم الإرهابية" إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وذلك لمحاكمتهم بتهمة "تأسيس جماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل الإرهاب، وحيازة الأسلحة النارية".

وقالت النيابة إن المتهمين في غضون الفترة من 2015 حتى يناير 2021 داخل مصر تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري