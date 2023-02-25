البحوث الفلكية تصدر بيانا حول عدم تعرض مصر لزلازل مدمرة طوال تاريخها

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، جاد القاضي، إنه لم يحدث زلازل مدمرة في مصر طوال تاريخها، وهذا لا يعني أننا في مأمن منها، لأن الزلزال ظاهرة كونية تحدث دون تحذير.

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وأضاف القاضي، اليوم السبت في مؤتمر صحفي، أن مصر ليس ضمن حزام الزلازل، وأننا قومنا بتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية من الزلازل، ناصحا جميع المواطنين بالإطلاع على الدليل الإسترشادي للحماية من الزلازل، وأننا في مصر في مأمن من حدوث زلازل مدمرة.

وكان قد وقع أمس الجمعة، زلزال بقوة 4 ريختر شمال محافظة السويس، وشعر به سكان بورسعيد والإسماعيلية ومحافظة القاهرة

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

يذكر أن مصر تعرضت لزلزال مدمر وقع في القاهرة عام 1992، حيث بلغت قوة الزلزال 5.8 درجة على مقياس ريختر ولكنه كان مدمرا بشكل غير عادي بالنسبة لحجمه، وقد تسبب في وفاة 561 شخصا وإصابة 12,392 آخرين حسب تقرير لرئيس مجلس الوزراء بعد الزلزال بأسبوعين.

وشرد الزلزال حوالي 50000 شخص إذ أصبحوا بلا مأوى. كما شهدت مصر عدة توابع لهذا الزلزال استمرت على مدار الأربعة أيام التالية. كان هذا الحدث هو الأكثر تدميرا من حيث الزلازل التي أثرت في القاهرة منذ عام 1847.

المصدر: أخبار اليوم + RT