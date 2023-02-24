حاكم مصرف لبنان المركزي: المتهم بريء حتى تثبت إدانته

أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنه "بريء من التهم الجديدة"، التي وجهها له المحامي العام الاستئنافي في بيروت وهي "غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع والاحتيال".

وقال سلامة: "الاتهامات الجديدة ليست لائحة اتهام"، مشددا على أنه "سيلتزم بالإجراءات القضائية بعد هذه الاتهامات".

وأضاف: "أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون، فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكمة قانونية".

ويأتي تصريح سلامة بعد أن ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، وكل من يظهره التحقيق بجرائم تبييض أموال واختلاس وتهرب ضريبي وتزوير.

المصدر: "النشرة"