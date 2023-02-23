فلسطين: تكليف سموتريتش بالإشراف على المستوطنات قرار رسمي بضم الضفة الغربية

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن منح إسرائيل بتسلئيل سموتريتش صلاحيات كاملة للإشراف على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، قرار رسمي بضم الضفة.

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وقالت في البيان: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لمنح الوزير الإسرائيلي المتطرف العنصري سموتريتش صلاحيات كاملة للإشراف على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وتعتبره قرارا إسرائيليا رسميا غير معلن بضم الضفة الغربية خاصة وأن سموتريتش يتفاخر بعزمة تطبيق القانون الإسرائيلي عليها والتعامل معها باعتبارها جزءا من دولة الاحتلال.

وتابعت قائلة: "هذا بالإضافة لما يصرح به علنا بشأن نيته تطبيق قرار الضم بمعناه العملي، بما يشمل رصد الميزانيات والتخطيط وتعميق وتوسيع المستعمرات ومدها بشبكة طرق ومواصلات وبنى تحتية أسوة بالمدن الإسرائيلية، وتسهيل اجراءات بناء المزيد من المستعمرات والوحدات الجديدة".

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بمتابعة هذه الصلاحيات ومخاطرها على فرصة إحياء السلام والحلول السياسية للصراع وما سينتج عن تعميق وتوسيع الاستيطان باعتباره جزءا من الشأن الإسرائيلي المدني على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

المصدر: RT