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الجزائر.. الإعدام لقاتلي طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام

أخبار العالم العربي

الجزائر.. الإعدام لقاتلي طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام
Legion-Media
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حكم مجلس قضاء ولاية تيزي وزو الجزائرية بالإعدام على الجناة المدانين بقتل طفلة اختفت في 21 يوليو 2016، ووجدت ميتة بعد 15 يوما.

وتمت اليوم الخميس، محاكمة المتهمين في قضيه الطفلة، أين حضر ثلاثه متهمين فيما غادر أحدهم التراب الجزائري بصفة غير شرعية، بالإضافة إلى حضور 104 شهود.

وتم إصدار الحكم في حق المتهمين بحيث يوجد أحد منهما في حالة فرار.

وطلب أولياء الضحية، في بداية المحاكمة تأجيلها نظرا لعدم حضور محاميهم، في حين رفض رئيس الجلسة طلبهم وبدأت المحاكمة. 

واستمع رئيس الجلسة الى الشهود، وبعدها مرافعة المحامين المتهمين، حيث وخلال المداخلة طالب والد الضحية من رئيس الجلسة أن يعطيه حق ابنته.

وارتفعت الأصوات المطالبة بتفعيل عقوبة الإعدام في الجزائر، وذلك في إطار أحدث ردود الفعل الشعبية الغاضبة بعد اختطاف ومقتل طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام.

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المصدر: النهار الجزائرية 

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