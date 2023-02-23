مصر.. الحكومة تحيل أكثر من 200 عامل للتحقيق

أعلن محافظ الشرقية في مصر ممدوح غراب، إحالة 298 من العاملين في قطاع الصحة في محافظة الشرقية إلى التحقيق.

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وأكد أن ذلك لضبط منظومة العمل داخل المنشآت الصحية، مشيرا إلى أن العاملين المحالين إلى التحقيق مقصرين في عملهم في الإدارة الصحية بمدينة الصالحية الجديدة ومستشفى الصالحية الجديدة المركزي ووحدة الغسيل الكلوي في قرية الغار في مدينة الزقازيق.

وقرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحالة 298 من العاملين المقصرين في عدد من المنشآت الصحية المختلفة إلى التحقيق؛ وذلك لعدم تواجدهم في مقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

وكانت عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية في ديوان عام محافظة الشرقية، بإشراف عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، استهدفت المرور على المنشآت الصحية بمدينة الصالحية الجديدة وقرية الغار بمدينة الزقازيق؛ وذلك لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم وجود 47 من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمدينة الصالحية الجديدة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، فيما تبين كذلك عدم التزام 4 من العاملين بالحضور إلى مقر عملهم وتم التسديد قرين أسماء الغائبين بمعرفة اللجنة.

وتبين كذلك عدم وجود 208 من العاملين بمقر مستشفى الصالحية الجديدة المركزي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وكذا تبين غياب 16 من العاملين ولم يتقدموا بأية طلبات للحصول على إجازات وغير محرر لهم خطوط سير أو مأموريات.

كما تبين عدم وجود 39 من العاملين بمقر وحدة الغسيل الكلوي في قرية الغار التابعة لمستشفى الزقازيق العام وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، ليقرر محافظ الشرقية إحالة جميع العاملين غير الملتزمين إلى التحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.

المصدر: القاهرة 24