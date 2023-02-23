السفير الأمريكي في تونس يوضح بشأن تصريحه عن التطبيع مع إسرائيل

قال السفير الأمريكي في تونس، جوي هود، خلال لقائه بعدد من ممثلي وسائل الإعلام التونسية الأربعاء، إن مسألة إقامة علاقات بين أي دولتين هو شأن سيادي تقرره الدول والشعوب.

ويأتي التوضيح إثر تصريح سابق أدلى به أمام مجلس الشيوخ الأمريكي قال فيه إنه سيعمل على دفع تطبيع تونس مع إسرائيل.

وأفاد هود في تصريحاته بأن "إقامة علاقات بين بلدين هو قرار وشأن سيادي لكل دولة ولكل شعب.. والشعب التونسي قرر من ينوبه".

وذكر أن تصريحه كان في إطار إجابة عن تساؤل مجلس الشيوخ الأمريكي عن موقفه من إسرائيل خاصة أنه يوجد دول في المنطقة قررت إقامة علاقات مع تل أبيب.

وصرح بأن الهدف من السياسة الخارجية في إدارة الرئيس بايدن بشأن إسرائيل وفلسطين هو أن تعيش الدولتين بحرية وكرامة وسلام.

المصدر: "موزاييك"