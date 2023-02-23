عباس يشارك في تشييع رئيس الوزراء الفلسطيني الراحل أحمد قريع

شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد قريع والذي توفي أمس عن عمر ناهز 85.

ووضع عباس على نعش قريع "أبو العلاء"، رئيس المجلس التشريعي الأسبق، العضو السابق للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" إكليلا من الزهور.

وشارك في مراسم التشييع الرسمية، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، ورئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح"، والمجلس الثوري، وعدد من أعضاء القيادة والوزراء والمحافظين، وقادة الأجهزة الأمنية، وأقارب الفقيد وذووه.

وسينقل جثمان "أبو العلاء"، بعد انتهاء مراسم الوداع الرسمية من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، إلى مسقط رأسه في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس، لمواراته الثرى هناك بعد صلاة العصر.

المصدر: "القدس"