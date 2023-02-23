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مركز الفلك الدولي يكشف تفاصيل حول الكرة النارية في سماء الإمارات

أخبار العالم العربي

مركز الفلك الدولي يكشف تفاصيل حول الكرة النارية في سماء الإمارات
Globallookpress
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أوضح مركز الفلك الدولي تفاصيل حول الكرة النارية التي شوهدت في سماء الإمارات صباح يوم أمس الأربعاء، وكشف عن أبعادها وقوة لمعانها.

وقال المركز عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "الكرة النارية التي شوهدت صباح الأمس في سماء الإمارات، بدأت ملاحظتها عندما كانت فوق منطقة رماح على ارتفاع 80 كم بسرعة 21 كم في الثانية".

وأوضحت أنها "اتجهت شمالا واستمرت بالانخفاض إلى أن وصلت منطقة سويحان على ارتفاع 65 كم، وكانت بلمعان من القدر سالب 6.5. يقدر قطرها بأقل من 10 سم".

وفي مارس من عام 2019 قال مركز الفلك الدولي، إن الكرة النارية اللامعة التي شوهدت في سماء الإمارات، كانت عبارة عن جُرم سماوي دخل الغلاف الجوي بسرعة فائقة ويعتقد أنه سقط في صحراء الإمارات.

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