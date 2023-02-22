"حزب الله" يصدر بيانا بخصوص العدوان الإسرائيلي على نابلس

أصدر "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء بيانا حول الهجوم الإسرائيلي على نابلس، والذي أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة أكثر من 102 آخرين بجروح، بينهم 7 في حالة الخطر.

وقال "حزب الله" في البيان: "ندين بشدة العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف مدينة نابلس العزيزة".

وأضاف "حزب الله": نؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل الخيارات التي تتخذها "قياداته الشريفة" والتي تحفظ أمنه وتحرر أرضه".

وأردف: "هذا العدو لا يردعه عن غيه إلا بندقية المقاومين وسواعدهم الشريفة التي ستلقنه الدروس".

ومساء اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد المسن عنان شوكت عناب (66 عاما)، في مدينة نابلس، متأثرا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على نابلس"، ما يرفع حصيلة القتلى جراء العدوان الإسرائيلي إلى 11 شهيدا.

المصدر: "وفا" + "الميادين"