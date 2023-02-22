"النهضة" التونسية تؤكد اعتقال الناشطة الحقوقية والسياسية وعضو جبهة الخلاص شيماء عيسى

أكدت حركة النهضة التونسية في بيان، قيام فرقة أمنية بمحاصرة سيارة الناشطة الحقوقية والسياسية وعضو جبهة الخلاص شيماء عيسى واعتقالها واقتيادها إلى جهة غير معلومة، وفق تعبيرها.

ونددت حركة النهضة بشدة بمواصلة ما أسمته "سلطة الانقلاب انتهاج سياسة الاعتقالات العشوائية للمناضلين السياسيين المعارضين".

وأضافت: "إن التنكيل بشيماء عيسى وبقية رموز المعارضة الوطنية لن يفتّ في عضد المعارضة ولن يزيدها إلا عزما وإصرارا على التوحّد والنضال السلمي المدني لإنقاذ البلاد من المخاطر التي تهددها".

وأكدت حركة النهضة: "أن سياسة الهروب إلى الأمام عبر تكميم الأفواه وترهيب المعارضة ومن وراءها عموم الشعب التونسي للتغطية عن الفشل والعجز في إدارة الدولة لن يحقق سوى مزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية المنهارة والاجتماعية المحتقنة والمعيشية المتردية ودفع البلاد نحو الفوضى".

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المصدر: RT