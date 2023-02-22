قيس سعيد: الخراب في كل المواقع ولابد من كشف المسؤولين ومحاسبتهم مهما كانت مناصبهم

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الخراب شمل الدولة في كل المجالات، مؤكدا على ضرورة تحميل المسؤولية لجميع المتسببين في هذا الخراب ومحاسبتهم مهما كانت مواقعهم.

وخلال زيارته لموقع مخصص لبناء مركز للتكوين المهني في منطقة جبل الجلود بالعاصمة، أوضح قيس سعيد أن هذا المركز كان من المفترض أن تنتهي أشغاله منذ سبتمبر 2021، وهو يعد مثالا من بين الأمثلة عن الخراب في كل المواقع.

وأضاف سعيد: ''إن وجدت اشكالات قانونية أو مشاكل مع المقاول كان من الضروري حلّها"، معتبرا أن هذا المركز هو مثال حي عمن يحنون إلى مزيد من التخريب.

وأردف: "الأموال موجودة ولكن هناك إرادة لتعطيل أي مشروع للخروج من الوضع الذي تردينا فيه''، مؤكدا ضرورة تحميل المسؤولية لكل جهة لم تقم بمسؤولياتها تجاه الشعب.

وتوجه إلى عدد من المواطنين حوله بالقول: "سأتابع كل الإخلالات وكل مسؤول يتحمل مسؤوليته مهما كان موقعه..لا تراجع إلى الوراء وستتواصل الثورة حتى تحقق أهدافها"

جدير بالذكر أن الرئاسة التونسية أعلنت إنهاء مهام وزير التكوين المهني والتشغيل، نصر الدين النصيبي، والذي يشغل أيضا خطة الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وخلال هذه الزيارة اشتكى عدد من ساكني جبل الجلود من ظروفهم وتدهور أوضاعهم المعشية وما يعانونه من تهميش وإهمال.

المصدر: "موزاييك إف إم"