البحرية الإسبانية تنقذ 31 مهاجرا مغربيا وتنقلهم إلى مركز الاستقبال المؤقت

قام خفر السواحل الإسباني، بإنقاذ31 مهاجرا غير شرعي، كلهم مغاربة، من بينهم قاصران، وإيصالهم إلى ميناء مورتيل بمقاطعة غرناطة جنوب إسبانيا.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية، أن خدمة الإنقاذ البحري تلقت إشعارا بوجود مهاجرين عالقين بجزيرة البوران، استدعى سفينة تابعة لخفر السواحل إلى عين المكان لإنقاذهم.

وحسب وسائل الإعلام الإسبانية، فقد انطلق هؤلاء المهاجرون في رحلة بحرية على متن قاربين من أحد سواحل شمال المغرب في اتجاه إسبانيا، قبل أن ينتهي بهم المطاف في جزيرة البوران عرض المتوسط.

وأشارت البحرية الإسبانية أن المهاجرين، وجميعهم في صحة جيدة، نقلوا إلى ميناء موتريل حيث أخضعوا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا، كما قدمت لهم الإسعافات الأولية من طرف عناصر الإسعاف التابعة لمنظمة الصليب الأحمر قبل أن يتم نقلهم إلى مركز الاستقبال المؤقت.

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المصدر: هسبريس