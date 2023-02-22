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سفير المملكة لدى الجزائر يرد على من يختلقون الفتنة بين الجزائريين والسعوديين

أخبار العالم العربي

سفير المملكة لدى الجزائر يرد على من يختلقون الفتنة بين الجزائريين والسعوديين
Legion-Media
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أكد سفير السعودية لدى الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، أن هناك "محاولات بائسة للفتنة بين الجزائريين والسعوديين، تقف وراءها حسابات مجهولة".

وقال البصيري في حديث لوسائل الإعلام: "أؤكد أن مثل هذه المحاولات البائسة لتأجيج الفتن، أيا كان أصحابها، لا تعبر إطلاقا عن المشاعر الصادقة والراسخة بين السعوديين والجزائريين". 

وأضاف السفير: "إنني على ثقة بأن تجاهل مثل هذه الحسابات المشبوهة، وتجنب الانجرار إلى متاهاتها، سيؤدي إلى إخفاقها".

وذكر السفير: "ستبقى العلاقات الجزائرية السعودية عصيّة على دعاة الفرقة والانقسام".

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المصدر: الشروق الجزائرية 

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