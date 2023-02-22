سفير المملكة لدى الجزائر يرد على من يختلقون الفتنة بين الجزائريين والسعوديين

أكد سفير السعودية لدى الجزائر، عبد الله بن ناصر البصيري، أن هناك "محاولات بائسة للفتنة بين الجزائريين والسعوديين، تقف وراءها حسابات مجهولة".

وقال البصيري في حديث لوسائل الإعلام: "أؤكد أن مثل هذه المحاولات البائسة لتأجيج الفتن، أيا كان أصحابها، لا تعبر إطلاقا عن المشاعر الصادقة والراسخة بين السعوديين والجزائريين".

وأضاف السفير: "إنني على ثقة بأن تجاهل مثل هذه الحسابات المشبوهة، وتجنب الانجرار إلى متاهاتها، سيؤدي إلى إخفاقها".

وذكر السفير: "ستبقى العلاقات الجزائرية السعودية عصيّة على دعاة الفرقة والانقسام".

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المصدر: الشروق الجزائرية