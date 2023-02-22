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من معرض آيدكس.. محمد بن راشد: نحن دولة سلام والسلام يحتاج قوة تحميه وتديمه وتردع أعاديه

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من معرض آيدكس.. محمد بن راشد: نحن دولة سلام والسلام يحتاج قوة تحميه وتديمه وتردع أعاديه
AP
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زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، معرض آيدكس في أبو ظبي اليوم الثلاثاء.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال  الشيخ محمد بن راشد: "خلال زيارتي لمعرض آيدكس في أبوظبي اليوم ..65 دولة تستعرض فخر صناعاتها الدفاعية .. و41 جناحاً إماراتيا يمثلون فخر صناعاتنا الدفاعية الوطنية من أسلحة ومدرعات وطائرات دون طيار وأنظمة حرب سيبرانية متقدمة وغيرها".

وأضاف محمد بن راشد: "نحن دولة سلام..والسلام يحتاج قوة تحميه وتديمه وتردع أعاديه".

المصدر: RT

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