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الجزائر وكرواتيا تجريان محادثات حول تعميق سبل التعاون بين البلدين

أخبار العالم العربي

الجزائر وكرواتيا تجريان محادثات حول تعميق سبل التعاون بين البلدين
Legion-Media
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قام وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، بمحادثات مع كاتب الدولة للشؤون السياسية بوزارة خارجية كرواتيا، فرانو ماتوزيتش، الذي سلمه رسالة من نظيره الكرواتي، جوردان جرليك رادما.

وتركزت المحادثات بين الطرفين، حول السبل الكفيلة بتعميق التفاهم السياسي بين البلدين وتعزيز التعاون بينهما في مختلف القطاعات.

واستعرض الطرفان نتائج الدورة الثالثة للمشاورات السياسية، التي تمت بمقر الوزارة تحت رئاسة الأمين العام، عمار بلاني، وكاتب الدولة الكرواتي، فرانو ماتوزيتش. 

وثمن لعمامرة الحركية التي تعرفها العلاقات الجزائرية-الكرواتية، والآفاق الواعدة لتعزيز بعدها الاقتصادي في ظل ما يجمع البلدين من موروث تاريخي مشترك، ومن طموح كبير في تطوير التعاون الثنائي.

وانعقدت بمقر وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر العاصمة، الدورة الثالثة للمشاورات السياسية الجزائرية الكرواتية.

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المصدر: الخبر الجزائرية 

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