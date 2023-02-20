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رئيس المجلس الرئاسي الليبي: إنجاز الانتخابات يتطلب ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام

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رئيس المجلس الرئاسي الليبي: إنجاز الانتخابات يتطلب ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام
Legion-Media
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أشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن إنجاز الانتخابات في العام 2023، "يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام".

وقال المنفي في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، إن "إنجاز الانتخابات عام 2023، يتطلب انخراط الجميع في ترتيبات مالية لتحديد أولويات الإنفاق العام، وحياده السياسي عبر لجنة وطنية تحفظ سيادة ليبيا على قرارها ومواردها".

وأكد المنفي في تغريدة ثانية، على أن "المصالحة الوطنية أساس كل المسارات" وذلك لأنها "ستتعزز مع منح دعائمها (جبر الضرر والتعويضات) أولوية في الإنفاق العام"، وذلك في إشارة إلى إمكانية الاستفادة من الترتيبات المالية التي يقترح لجنة وطنية لإدارتها.

ووضح المنفي في تغريدة ثالثة، "ترحيبه بكل جهد وخطوة، لوضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2023".

ونوه باستعداده للتعاون مع المؤسسات التشريعية في آليات بديلة، لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في اختيار قيادته.

وأحال مجلس النواب قبل أيام، التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة بعدما أقره في 7 فبراير الجاري، وهو ما اعتبره رئيس المجلس عقيلة صالح بمثابة قاعدة دستورية يمكن الاعتماد عليه لوضع القوانين وإجراء الانتخابات.

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المصدر: بوابة الوسط 

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